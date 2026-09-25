संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट का दिखा धाकड़ अंदाज, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट का दिखा धाकड़ अंदाज, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?
संजय लीला भंसाली की नई फिल्म 'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट का नया लुक सामने आ गया है और यह उनका अंदाज काफी हटके है।
इस पोस्टर में आलिया एक बोल्ड कैबरे आउटफिट में नजर आ रही हैं। स्लिट स्कर्ट और हेडपीस के साथ उनका यह अंदाज फैंस को उनका एक नया, आत्मविश्वासी रूप दिखा रहा है।
इस बहुचर्चित फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी उनके साथ नजर आएंगे।
कब रिलीज होगी फिल्म?
'लव एंड वॉर' दुनिया भर में 21 जनवरी, 2027 को रिलीज होगी और यह हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में उतरेगी।
संजय इस बार दर्शकों को कुछ नया दिखाने का वादा कर रहे हैं। फिल्म में एक ऐसी नई सेटिंग और विजुअल वर्ल्ड होगा, जो उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग होगी।
फिल्म के जो पोस्टर्स अब तक ऑनलाइन आए हैं, उन्होंने पहले ही खूब सुर्खियां बटोरी हैं, जिससे सितारों से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह तेजी से बढ़ रहा है।