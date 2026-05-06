फिल्म 'आखिरी सवाल' की रिलीज में हो सकता है बदलाव

फिल्म 'आखिरी सवाल' की बदल सकती है रिलीज तारीख, आखिर कहां फंसा पेंच?

लेखन ज्योति सिंह 03:20 pm May 06, 202603:20 pm

क्या है खबर?

संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' 8 मई को रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन अब ऐसा हो पाना असंभव लग रहा है। खबर है कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की तरफ से रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। पहले ट्रेलर 30 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड की मंजूरी न मिलने के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया। अब फिल्म भी सेंसर से हरी झंडी का इंतजार कर रही है।