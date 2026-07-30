संजय दत्त का छलका दर्द, बोले- मां कोमा में थीं और पिता ने काम पर भेजा

संजय की पहली फिल्म 'रॉकी' रिलीज के करीब थी। नरगिस के कोमा में होने के बावजूद पिता ने उन्हें वापस जाकर काम पूरा करने को कहा।

संजय बोले, "मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी तो वो एक अलग दबाव था। मां कोमा में थीं और मेरे पिता ने मुझे फिल्म पूरी करने के लिए वापस भेज दिया। उस समय मैं ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि जब मेरी मां कोमा में थीं, तब मैं फिल्म क्यों पूरी करूं?"