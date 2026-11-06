संदीप रेड्डी वंगा ने 'रामायण' में रणबीर कपूर-यश को सराहा, बोले - दमदार अभिनय है, जरूर देखें
मनोरंजन
निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा नई 'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर और यश के काम से बेहद प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भगवान राम और रावण के किरदारों में उनके अभिनय को दमदार बताया है।
वंगा ने सबको यह फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही वह उन फिल्मी सितारों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने फिल्म की तारीफ में पोस्ट किया है।
'रामायण' के मुख्य संघर्ष को संभालते हैं रणबीर और यश
रणबीर और यश 'रामायण' की कहानी के केंद्र में हैं। अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से वे फिल्म के मुख्य टकराव को बखूबी संभालते हैं।
ईटाइम्स ने राम के रूप में रणबीर के संयमित अभिनय की खास तौर पर तारीफ की है। वहीं, कई सेलेब्रिटीज ने भी फिल्म की सराहना करते हुए पोस्ट किए हैं।