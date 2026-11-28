निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने पुष्टि की है कि उनकी फिल्म 'स्पिरिट' का काम पूरा होते ही वो 'एनिमल पार्क' पर काम शुरू करेंगे। ये साल 2023 में आई फिल्म 'एनिमल' का सीक्वल होगी। इसमें रणबीर कपूर एक बार फिर रणविजय सिंह के किरदार में नजर आएंगे। साथ ही वो अजीज का किरदार भी निभाएंगे। फिल्म की कहानी 2 हमशक्ल भाइयों रणविजय और अजीज के बीच टक्कर पर आधारित होगी। इसकी शूटिंग साल 2027 के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है।