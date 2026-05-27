कान्स में छाए संदीप पटेल, हॉलीवुड-बॉलीवुड के बीच बांध रहे देसी कहानियों का पुल

संदीप बना रहे हैं जैकी के साथ यह हिंदी फिल्म

संदीप सिर्फ फिल्में ही नहीं बना रहे, बल्कि वह हॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बीच पुल भी तैयार कर रहे हैं। वह अपनी कंपनी SRHP फिल्म्स के जरिए यह काम कर रहे हैं।

अपनी अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के साथ-साथ, वह बॉलीवुड फिल्म 'टू जीरो वन फोर' भी बना रहे हैं, जिसमें जैकी श्रॉफ और अक्षय ओबेरॉय जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे।

यह फिल्म इसी साल के आखिर में रिलीज होगी। कान्स में, उन्होंने ग्लोबल फिल्म मार्केट की चर्चाओं में भी हिस्सा लिया और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े निर्माताओं से मुलाकात की। उनका मकसद भारतीय कहानियों को दुनिया भर में पहुंचाना और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच और ज्यादा सहयोग शुरू करना है।