संचिता उगले मामले में नया खुलासा

संचिता उगले मामले में नया मोड़, सहेली का दावा- उज्जवल ने मारने की दी थी धमकी

लेखन ज्योति सिंह 03:33 pm Jun 16, 202603:33 pm

क्या है खबर?

संचिता उगले की मौत मामले में एक नया खुलासा हुआ है। उनकी दोस्त और अभिनेत्री इंद्राक्षी कांजीलाल ने दावा किया है कि संचिता को उनके शो 'साजन घर' के सह-कलाकार उज्जवल शर्मा ने मानसिक तौर पर परेशान कर रखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तीय विवाद के चलते संचिता और उज्जवल के बीच तनाव था। इंद्राक्षी ने उन दावों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि अभिनेत्री अपने पुराने रिश्ते की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही थीं।