संचिता उगले की मौत पर AICWA ने शोक जताया

संचिता उगले की मौत: AICWA ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उच्च स्तरीय जांच की मांग की

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Jun 16, 202610:11 am

क्या है खबर?

टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत से मनोरंजन जगत सदमे में है। खबरों के अनुसार, उन्होंने मुंबई के नालासोपारा पूर्व स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने इस घटना से जुड़े हालातों की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया है। AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निवेदन किया है कि वह मामले में पारदर्शी जांच का आदेश दें।