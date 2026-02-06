'सनम तेरी कसम 2' का बनना तय, फैंस को फिर दिखेगी हर्षवधर्न राणे की दीवानगी

'सनम तेरी कसम 2' बनने की आधिकारिक पुष्टि हुई

लेखन ज्योति सिंह 03:56 pm Feb 06, 202603:56 pm

क्या है खबर?

हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेन की फिल्म 'सनम तेरी कसम' 2016 में रिलीज हुई थी जिसने लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल की। 2025 में जब इसे दोबारा रिलीज किया गया तो इसने लोगों तहलका ही मचा दिया। सिर्फ 3 दिनाें में करीब 15 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर लिया। फैंस बेसब्री से इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं जिसके बनने की खबरें कई बार आईं, लेकिन निर्माता दीपक मुकुट ने सीक्वल की पुष्टि कर दी है।