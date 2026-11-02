अर्शदीप की गर्लफ्रेंड समरीन कौर ने शोहरत के लिए ट्रोल करने वालों को दिया करारा जवाब, बोलीं- 17 की उम्र से हूं आत्मनिर्भर

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री समरीन कौर ने उन सोशल मीडिया ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है, जो उन्हें 'फेम डिगर' कहते हैं।

अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन उन्हें लगातार आलोचना का सामना करना पड़ता है और यहां दोहरे मापदंडों की भरमार है।

समरीन ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि वह 17 साल की उम्र से ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने 20 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और अपनी कड़ी मेहनत से अपना जीवन बनाया है।