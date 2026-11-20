समीरा रेड्डी बोलीं- बॉलीवुड से ज्यादा सम्मान और पैसा साउथ में मिला

समीरा रेड्डी बोलीं- बॉलीवुड से कहीं ज्यादा सम्मान, पैसा और स्टारडम मुझे साउथ में मिला

लेखन नेहा शर्मा 01:02 pm Nov 20, 202601:02 pm

क्या है खबर?

गोवा में अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए फिल्मों से दूर रहीं समीरा रेड्डी ने हाल ही में संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' से पर्दे पर वापसी की। एक बातचीत में समीरा ने बताया कि बच्चों के लिए संजय ने उनकी शूटिंग वीकेंड पर रखी थी। इस दौरान उन्होंने नई माताओं के काम के घंटों पर चल रही बहस पर अपनी राय रखी और बताया कि बॉलीवुड के मुकाबले साउथ में काम करने का उनका अनुभव बेहतर रहा।