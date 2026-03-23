समीर वानखेड़े ने रिश्वत के आरोपों को नकारा

आर्यन खान ड्रग केस में समीर वानखेड़े की दो टूक- न रिश्वत ली, न कभी मांगी

लेखन ज्योति सिंह 05:25 pm Mar 23, 202605:25 pm

क्या है खबर?

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने खुद पर लगे रिश्वत के आरोपों से साफ इनकार किया है। साल 2021 में, आर्यन खान से जुड़े ड्रग मामले में उनपर आरोप लगा था कि उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिससे वह उनके बेटे को बचा सकें। 23 मार्च को वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने न तो रिश्वत मांगी और न कभी रिश्वत ली है।