संभावना सेठ का छलकता दर्द, बोलीं- गर्भपात पर मुझे ही ठहराया दोषी ट्रोलर्स ने भी नहीं बख्शा मनोरंजन Jun 24, 2026

24 जून को 'तुम हो ना - घर की सुपरस्टार' के एपिसोड में अभिनेत्री संभावना सेठ ने अपने एक दर्दनाक अनुभव को साझा किया।

उन्होंने बताया कि जब उनका गर्भपात हुआ, तो लोग उन्हें ही इसका दोषी ठहराने लगे। लोग कहने लगे कि शायद ज्यादा चलने-फिरने या शॉपिंग करने की वजह से ऐसा हुआ होगा, जबकि डॉक्टरों ने साफ कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था।

अब सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बनीं संभावना ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा समाज अक्सर महिलाओं से उम्मीद करता है कि वे गर्भावस्था के दौरान अपनी सामान्य जिंदगी जीना बंद कर दें।