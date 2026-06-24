संभावना सेठ का छलकता दर्द, बोलीं- गर्भपात पर मुझे ही ठहराया दोषी ट्रोलर्स ने भी नहीं बख्शा
24 जून को 'तुम हो ना - घर की सुपरस्टार' के एपिसोड में अभिनेत्री संभावना सेठ ने अपने एक दर्दनाक अनुभव को साझा किया।
उन्होंने बताया कि जब उनका गर्भपात हुआ, तो लोग उन्हें ही इसका दोषी ठहराने लगे। लोग कहने लगे कि शायद ज्यादा चलने-फिरने या शॉपिंग करने की वजह से ऐसा हुआ होगा, जबकि डॉक्टरों ने साफ कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था।
अब सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बनीं संभावना ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा समाज अक्सर महिलाओं से उम्मीद करता है कि वे गर्भावस्था के दौरान अपनी सामान्य जिंदगी जीना बंद कर दें।
ट्रोलिंग के बीच संभावना ने किया अपने दूसरे गर्भपात के दर्द को बयां
उन्होंने यह भी बताया कि उनका दूसरा गर्भपात ठीक उस समय हुआ, जब वे यह खबर सबके साथ बांटने वाली थीं।
इस मुश्किल वक्त में ट्रोलर्स ने उनके दर्द को और बढ़ा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गर्भावस्था को ऐसा समय क्यों समझा जाता है, जब एक महिला को अपनी सारी गतिविधियां रोक देनी पड़ती हैं?
उन्होंने दर्शकों से इस विषय पर और ज्यादा सहानुभूति और समझ दिखाने की अपील की। यह एपिसोड सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित हुआ था।