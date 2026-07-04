समय रैना ने सुनील पाल के दावे को बताया फर्जी

सुनील पाल को 25 लाख रुपये? समय रैना ने सोशल मीडिया पर यूं ली चुटकी

लेखन नेहा शर्मा 10:09 am Jul 04, 202610:09 am

क्या है खबर?

कॉमेडी जगत में इन दिनों सीनियर कॉमेडियन सुनील पाल और 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के होस्ट समय रैना आमने-सामने हैं। हाल ही में सुनील ने दावा किया कि उन्होंने समय के शो में आने के लिए मिलने वाले 25 लाख के भारी-भरकम प्रस्ताव को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो शो में गाली-गलौज नहीं करना चाहते थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब समय रैना ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रिया दी।