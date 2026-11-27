समय रैना ने बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड

समय रैना के नाम बड़ी उपलब्धि, दुनिया का कोई यूट्यूबर आज तक नहीं कर पाया ऐसा

लेखन नेहा शर्मा 09:16 am Nov 27, 202609:16 am

क्या है खबर?

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने यूट्यूब पर एक ऐसा कीर्तिमान रचा है, जिसे दुनिया का कोई भी क्रिएटर आज तक हासिल नहीं कर सका है। यूट्यूब ने पुष्टि की है कि समय पहले ऐसे यूट्यूबर बन गए हैं, जिनके चैनल के 10 लाख सदस्य हो गए हैं। ये उपलब्धि उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि पिछले कुछ साल उनके लिए काफी मुश्किल रहे हैं। साल 2025 में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर हुए विवाद ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थीं।