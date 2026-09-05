'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के मंच से समय रैना का बड़ा खुलासा, बोले- अहमदाबाद में पिछले 1 साल से बैन हैं मेरे शो

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में खुलासा किया कि उन्हें पिछले 1 साल से अहमदाबाद में शो करने की इजाजत नहीं मिल रही है। मंच पर एक प्रतियोगी द्वारा कॉमेडी सीन का समर्थन करने पर समय ने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा, "मेरे खुद के शो नहीं हो पा रहे अहमदाबाद में।" समय ने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि उन्हें गुजरात में प्रस्तुति करने की अनुमति दी जाए।