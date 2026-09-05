'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के मंच से समय रैना का बड़ा खुलासा, बोले- अहमदाबाद में पिछले 1 साल से बैन हैं मेरे शो
मनोरंजन
मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में खुलासा किया कि उन्हें पिछले 1 साल से अहमदाबाद में शो करने की इजाजत नहीं मिल रही है। मंच पर एक प्रतियोगी द्वारा कॉमेडी सीन का समर्थन करने पर समय ने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा, "मेरे खुद के शो नहीं हो पा रहे अहमदाबाद में।" समय ने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि उन्हें गुजरात में प्रस्तुति करने की अनुमति दी जाए।
'इंडियाज गॉट लेटेंट' के विवादित एपिसोड के कारण बढ़ी मुश्किलें
समय रैना की ये मुश्किलें पिछले साल हुए 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद से जुड़ी हैं। उस दौरान रणवीर अल्लाहबादिया द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर कानूनी शिकायतें दर्ज हुई थीं। इस विवाद की वजह से समय को अपने सभी एपिसोड्स यूट्यूब से हटाने पड़े थे और अपना लाइव टूर भी रोकना पड़ा था। हालांकि, अब उन्होंने अपने नए कॉमेडी स्पेशल 'स्टिल अलाइव' के साथ जोरदार वापसी की है।