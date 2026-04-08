रणवीर अल्लाहबादिया के अश्लील सवालों पर समय रैना बोले- 99 प्रतिशत कीटाणु मार दिए थे मैंने

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के उस विवादित एपिसोड पर चुप्पी तोड़ी है, जिसमें रणवीर अल्लाहबादिया बतौर जज शामिल हुए थे। समय ने खुलासा किया कि रणवीर ने शो के दौरान माता-पिता से जुड़े कुछ बेहद असहज और अश्लील सवाल आठ बार दोहराए थे, जिसके चलते उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। समय ने बताया कि उन्होंने रणवीर को कई बार टोकने की कोशिश की, लेकिन वो बार-बार वही अश्लील सवाल दोहराते रहे।

विवाद 1 साल बाद फिर गरमाया 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद समय और रणवीर के बीच साल 2025 में हुआ 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। शो के उस एपिसोड को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रणवीर के उस सवाल पर हुआ था, जिसमें उन्होंने एक प्रतियोगी से उनके माता-पिता की निजी जिंदगी को लेकर सवाल पूछा था। दर्शकों ने इसे बेहद शर्मनाक बताया था। अब अपने स्टैंड-अप एक्ट के दौरान समय रैना ने इस पर सफाई देते हुए बताया कि उन्होंने वो हिस्सा एडिट क्यों नहीं किया।

तंज "99 प्रतिशत कीटाणु हटा दिए, बस 1 प्रतिशत छोड़ा था" समय ने कहा, "मैं मां की कसम खाकर सच बताता हूं। उस एपिसोड में रणवीर ने वो सवाल 8 बार पूछा था। उन्होंने कई ऊंट-पटांग और फालतू सवाल किए थे। जब मैंने फाइनल एडिट देखा तो मैंने कहा कि ये तो इसने बड़ी गंदी और अश्लील बातें की हैं।" उन्होंने मजाक में कहा, "मैंने सोचा कि चलो एक सवाल रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। मेरे नजरिए से तो मैंने 99 प्रतिशत कीटाणु मार ही दिए थे ना।"

Advertisement

खुलासा समय को मिलीं जान से मारने की धमकियां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद इतना बढ़ा कि समय, रणवीर और कॉमेडियन अपूर्वा मुखीजा को कानूनी कार्रवाई और समन का सामना करना पड़ा। स्थिति गंभीर हो गई थी कि उनके करीबियों को जान से मारने की धमकियां और कानूनी नोटिस तक मिले। समय ने बताया कि इस विवाद का उनके माता-पिता पर बुरा असर पड़ा। हालांकि, समय ने पलटवार करते हुए सुनील पाल और मुकेश खन्ना जैसे आलोचकों पर भी तंज कसा, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की थी।

Advertisement

दो टूक सुनील पाल और मुकेश खन्ना ने विवाद के जरिए बटोरी लाइमलाइट- समय समय ने उस कठिन दौर को याद करते हुए कहा, "हर कोई हमें निगलने के लिए तैयार बैठा था। चाहे वो राजनेता हों, मशहूर हस्तियां हों या सुनील पाल जैसे लोग। सुनील ने मुझे कपिल शर्मा से सीखने की सलाह दी थी, जबकि विडंबना ये थी कि कपिल तो खुद मेरे इस शो के अगले मेहमान होने वाले थे। बी प्राक और मुकेश खन्ना जैसे इन सभी लोगों ने उस विवाद का फायदा उठाकर 'लाइमलाइट' बटोरने की कोशिश की थी।"