सामंथा की फिल्म 'मा इंटी बंगारम' की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत, खुश होकर राम चरण ने भी लुटाया प्यार
मनोरंजन
सामंथा रूथ प्रभु की नई एक्शन-ड्रामा फिल्म 'मा इंटी बंगारम' ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन यानी 19 जून को दुनियाभर में 10.70 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की है। इस धांसू ओपनिंग के बाद से हर तरफ इस फिल्म की ही चर्चा हो रही है। फिल्म की इस कामयाबी से खुश होकर सुपरस्टार राम चरण ने भी सामंथा और फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है।
राम चरण ने सामंथा की तारीफ में कही ये बात
राम चरण ने सामंथा की तारीफ करते हुए उन्हें 'गजब की ताकत, शालीनता और भरोसे वाली महिला' बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस फिल्म के बारे में हर तरफ से बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं। राम चरण के इन प्यार भरे शब्दों के लिए सामंथा ने भी उनका शुक्रिया अदा किया।
कमाई की बात करें तो फिल्म ने अकेले भारत के 2,658 शो से 5.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि विदेशों से इसे 4.5 करोड़ रुपये और मिले।