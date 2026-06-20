सामंथा की फिल्म 'मा इंटी बंगारम' की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत, खुश होकर राम चरण ने भी लुटाया प्यार

राम चरण ने सामंथा की तारीफ में कही ये बात

राम चरण ने सामंथा की तारीफ करते हुए उन्हें 'गजब की ताकत, शालीनता और भरोसे वाली महिला' बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस फिल्म के बारे में हर तरफ से बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं। राम चरण के इन प्यार भरे शब्दों के लिए सामंथा ने भी उनका शुक्रिया अदा किया।

कमाई की बात करें तो फिल्म ने अकेले भारत के 2,658 शो से 5.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि विदेशों से इसे 4.5 करोड़ रुपये और मिले।