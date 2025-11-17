सामंथा रुथ प्रभु पहली बार इस सुपरस्टार संग फिल्मी पर्दे पर आ सकती हैं नजर- रिपोर्ट 

123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा वर्तमान में सुपरस्टार रवि के साथ एक प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रही हैं। फिल्म का शीर्षक तय नहीं है, लेकिन इसका निर्देशन शिव निर्वाण कर सकते हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो पहला मौका होगा जब सामंथा और रवि को एक साथ फिल्मी पर्दे पर देखने का दर्शकों को मौका मिलेगा। फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी आधिकारिक घोषणा सामंथा या रवि की ओर से नहीं की गई है।

सामंथा

सामंथा के आगामी प्रोजेक्ट

फिलहाल तो अभिनेत्री सामंथा 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' में व्यस्त चल रही हैं। यह नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज है जिसका निर्माण राज और डीके डी2आर फिल्म्स के तहत कर रहे हैं। इस सीरीज का निर्देशन राही अनिल बर्वे ने किया है। सामंथा के अलावा, इस सीरीज में आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत नजर आएंगे। दूसरी तरफ, सुपरस्टार रवि अगली फिल्म, 'मास जाथारा' में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ अभिनेत्री श्रीलीला हैं।