होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / सामंथा रुथ प्रभु पहली बार इस सुपरस्टार संग फिल्मी पर्दे पर आ सकती हैं नजर- रिपोर्ट 
सामंथा रुथ प्रभु की आगामी फिल्म पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@samantharuthprabhuoffl)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 17, 2025
12:23 pm
क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। खबरे हैं कि वह निर्देशक राज निदिमोरू के साथ रिश्ते में हैं। इस बीच अभिनेत्री की अगली फिल्म से जुड़ा अपडेट आया है, जिसे जानने के बाद उनके प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं। चर्चा है कि सामंथा पहली बार सुपरस्टार रवि तेजा के साथ स्क्रीन साझा करते हुए नजर आएंगी। दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आए हैं।

प्रोजेक्ट

सामंथा से प्रोजेक्ट को लेकर चल रही बातचीत

123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा वर्तमान में सुपरस्टार रवि के साथ एक प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रही हैं। फिल्म का शीर्षक तय नहीं है, लेकिन इसका निर्देशन शिव निर्वाण कर सकते हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो पहला मौका होगा जब सामंथा और रवि को एक साथ फिल्मी पर्दे पर देखने का दर्शकों को मौका मिलेगा। फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी आधिकारिक घोषणा सामंथा या रवि की ओर से नहीं की गई है।

सामंथा

सामंथा के आगामी प्रोजेक्ट

फिलहाल तो अभिनेत्री सामंथा 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' में व्यस्त चल रही हैं। यह नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज है जिसका निर्माण राज और डीके डी2आर फिल्म्स के तहत कर रहे हैं। इस सीरीज का निर्देशन राही अनिल बर्वे ने किया है। सामंथा के अलावा, इस सीरीज में आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत नजर आएंगे। दूसरी तरफ, सुपरस्टार रवि अगली फिल्म, 'मास जाथारा' में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ अभिनेत्री श्रीलीला हैं।