BAFTA 2026: आलिया भट्ट के हिंदी भाषण से गदगद हुईं सामंथा रुथ प्रभु, दी ये प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

सामंथा ने आलिया के लिए साझा किया खास पोस्ट

सामंथा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है जो BAFTA अवॉर्ड्स, 2026 में आलिया द्वारा दिया गया हिंदी भाषण था। इस वीडियो को अभिनेत्री को टैग करते हुए उन्होंने सफेद दिल वाला इमोजी साझा किया। यह पहला मौका नहीं था, जब सामंथा सार्वजनिक तौर पर आलिया पर प्यार लुटाती दिखी हैं। फिल्म 'जिगरा' (2024) की रिलीज के बाद जब आलिया को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, उस वक्त भी सामंथा उनके समर्थन में नजर आई थीं।