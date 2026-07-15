सामंथा रुथ प्रभु ने की मां बनने की पुष्टि, बोलीं- यह एक नई शक्ति है

सामंथा बताती हैं कि यह सफर उन्हें 'एक अलग तरह की नई ताकत और जीवन का मकसद' दे रहा है। उन्होंने थाईलैंड के एक वेलनेस रिट्रीट से सेल्फ-केयर के बारे में कई पोस्ट किए हैं।

उनका मानना है कि यह उन्हें जीवन की रफ्तार धीमी करने की याद दिला रहा है। निर्देशक राज से दिसंबर 2025 में शादी करने वाली सामंथा, पिछले कुछ सालों में करियर में मिली बड़ी सफलताओं और निजी जीवन में आए बदलावों के बाद अब मातृत्व को गले लगा रही हैं।