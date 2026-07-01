सामंथा रुथ प्रभु का धमाका, 'मां इंटी बंगारम' से रूढ़ियों को ललकारा और पहले ही दिन बटोर लिए करोड़ों

सामंथा की 'मां इंटी बंगारम' ने पहले दिन कमाए इतने करोड़

सामंथा की ये फिल्म इसलिए पसंद आई, क्योंकि इसमें एक दमदार महिला का किरदार है। उन्होंने बताया कि आज के दर्शक अब घिसी-पिटी लैंगिक भूमिकाओं से ज्यादा, कहानियों की भावनात्मक गहराई और दमदार प्लॉट को अहमियत देते हैं।

सह-निर्माता राज निडिमोरो ने इसे लिखा है। 'मां इंटी बंगारम' वास्तविक और समावेशी कहानियों की तरफ बढ़ते सिनेमाई बदलाव का एक हिस्सा है और इस बदलाव का हिस्सा बनकर सामंथा गर्व महसूस करती हैं।

फिल्म ने पहले ही दिन 4.85 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की।