सलमान खान की फटकार पर स्काउटओपी की टीम का जवाब

'बिग बॉस 20': सलमान खान ने स्काउट ओपी को लगाई फटकार, अब टीम ने दिया जवाब

लेखन सयाली 03:43 pm Nov 22, 202603:43 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस' के 20वें सीजन के प्रतियोगी स्काउट ओपी हफ्तों से विवादों में घिरे हुए हैं। इस शनिवार का 'वीकेंड का वार' भी उनके लिए निराशाजनक साबित हुआ। शो के होस्ट सलमान खान ने उन्हें सेह-प्रतियोगी यंग DSA का राज खोलने के लिए जमकर फटकार लगाई। अभिनेता ने स्काउट से सवाल किया कि उन्होंने यंग के निजी मामले के बारे में लव गिल और कनिका मान से चर्चा क्यों की। अब इस पर गेमर की टीम ने चुप्पी तोड़ी है।