अबू धाबी में सजेगी IIFA 2027 की महफिल, सलमान खान लगाएंगे डांस का तड़का

सलमान का अबू धाबी से खास कनेक्शन है, ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस IIFA अवॉर्ड्स 2027 के खास पलों में शामिल हो सकती है। इस अवॉर्ड शो को करण जौहर और वरुण धवन होस्ट करेंगे, जबकि IIFA डिजिटल अवॉर्ड्स की मेजबानी पंकज त्रिपाठी और अली फजल करेंगे, वहीं फिल्मों की बात करें तो सलमान अपनी अगली फिल्म ‘मातृभूमि’ में व्यस्त हैं। फिल्म 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।