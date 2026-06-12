सलमान खान की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक्शन, 'काला हिरण' के निर्माताओं को नोटिस

आदेश

'काला हिरण' की रिलीज पर अंतरिम रोक की अर्जी पर नोटिस जारी

दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेशन बेंच (छुट्टियों के दौरान बैठने वाली विशेष पीठ) ने 12 जून को सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माताओं को नोटिस जारी किया। जज नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर ये नोटिस भेजा। सलमान ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा और कथित नुकसान को लेकर मुख्य मुकदमे के तहत ये आवेदन दायर किया है।