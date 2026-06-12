इधर 'काला हिरण' का टीजर आया, उधर भड़के सलमान खान फिल्म रोकने पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट 

मांग

फिल्म की रिलीज और प्रोडक्शन पर रोक लगाने की मांग

सलमान ने अपनी निजता और व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिल्म 'काला हिरण: बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माण, प्रचार और रिलीज पर तुरंत रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सलमान का दावा है कि ये फिल्म उनके 1998 के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित है और इसके पोस्टर व टीजर में उनके नाम, सिग्नेचर ब्रेसलेट और उनके जैसे दिखने वाले कलाकार का इस्तेमाल कर निर्माता व्यावसायिक फायदा उठाना चाहते हैं।