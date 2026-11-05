'मातृभूमि' के ट्रेलर का खत्म होगा इंतजार, इस दिन होगा सलमान खान का दीदार

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, 'मातृभूमि' का ट्रेलर इस शुक्रवार (6 नवंबर) को मुंबई में लॉन्च होने जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि फिल्म निर्माता शहर में एक ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट की योजना बना रहे हैं, जिसका मकसद त्योहारों के चल रहे उत्साह का फायदा उठाना है।

हालांकि, इवेंट शेड्यूल के बारे में प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है।

बेशक फिल्म का ट्रेलर लोगों के लिए दिवाली के तोहफे से कम नहीं होगा।