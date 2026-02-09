सलमान खान फिर 'बैटल ऑफ गलवान' की तैयारी में जुटे

'बैटल ऑफ गलवान' में देरी के बीच चांस पर डांस करेंगे सलमान खान, शुरू की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am Feb 09, 202610:21 am

क्या है खबर?

सलमान खान ईद के मौके पर अपने फैंस को ईदी देना नहीं भूलते हैं। 2025 में आई फिल्म 'सिकंदर' की असफलता के बाद सबकी नजरें उनकी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर टिकी हुई हैं। भाईजान भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए शूटिंग पूरी न होने और तकनीकी मंजूरी में देरी के कारण फिल्म की रिलीज टलती दिख रही है। इस बीच, सलमान फिल्म के लिए खास डांस करने वाले हैं जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।