सलमान खान ने करोड़ों रुपये में बेचा बांद्रा वाला फ्लैट, पुरानी प्रॉपर्टी से कमाया तगड़ा मुनाफा

सलमान को चिमबई मिली में 6 मंजिला प्रोजेक्ट की मंजूरी

ये फ्लैट शिव-अस्थान हाइट्स में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 758 स्क्वायर फीट है और इसके साथ 2 कार पार्किंग स्पेस भी मिले हैं। मुंबई के मानकों के हिसाब से ये एक बेहद प्राइम लोकेशन है, जहां प्रति स्क्वायर फीट का किराया करीब 46,000 रहा। यह कीमत दर्शाती है कि बांद्रा का रियल एस्टेट मार्केट इन दिनों कितनी तेजी से बढ़ रहा है।

हालांकि, सलमान बांद्रा को पूरी तरह छोड़ नहीं रहे हैं। उन्हें बांद्रा के ही चिमबई इलाके में एक नया 6 मंजिला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह ज़मीन उनके परिवार की है, जहां पहले एक पुरानी इमारत खड़ी थी, जिसे सुरक्षा कारणों से गिरा दिया गया था।