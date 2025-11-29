सलमान खान का कोर्ट में जवाब, कहा- इलायची का प्रचार किया, पान मसाले का नहीं

राजस्थान के कोटा की एक अदालत ने सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। कोटा के भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता इंद्र मोहन हनी ने सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अभिनेता पर आरोप है कि उन्होंने जिस पान मसाला ब्रांड का प्रचार किया, उसके विज्ञापन भ्रामक और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं। अब इसी मामले में सलमान ने कोर्ट में सफाई पेश की है।

मामला सलमान ने दिया ये जवाब सलमान पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक ऐसा विज्ञापन किया, जो गुटखे जैसे उत्पादों को बढ़ावा देता है। इससे युवा गुमराह हो सकते हैं। इस मुद्दे पर कोटा उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत भी दर्ज की गई। इसी शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने सलमान और कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस पर सलमान के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने पान मसाले का नहीं, बल्कि चांदी की परत चढ़ी इलायची का विज्ञापन किया था।

सफाई सलमान ने गुटखे का समर्थन कभी नहीं किया? शिकायतकर्ता का आरोप था कि किसी भी पान मसाला, इलायची या उससे जुड़े ब्रांड का विज्ञापन युवाओं पर गलत असर डाल सकता है। ये गुटखे से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन सलमान के वकील के मुताबिक, उन्होंने किसी भी तरह से गुटखे या तंबाकू का समर्थन नहीं किया। उन्होंने ऐसे उत्पादों का प्रचार ना पहले किया, ना भविष्य में करेंगे। उधर शिकायतकर्ता ने सलमान के जवाब पर लगे उनके हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया।

हस्ताक्षर सलमान के हस्ताक्षर पर उठे सवाल शिकायतकर्ता प्रदीप इंस्ट्रक्टर सिंह हनी ने कहा कि जवाब पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वो सलमान के नहीं लगते। सलमान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया जाए और प्रस्तुत हस्ताक्षरों की जांच कराई जाए। कुछ समय पहले पान मसाला ब्रांड्स ने इलायची के नाम पर ऐसे विज्ञापन किए थे, जिन्हें लोग गुटखे से जोड़ने लगे। इसी वजह से सलमान समेत शाहरुख खान और अक्षय कुमार समेत कई सितारों की खूब आलोचना हुई।

बयान "जानबूझकर सलमान को इस मामले में फंसाया गया" सलमान की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत में कहा कि शिकायतकर्ता ने अभिनेता को जानबूझकर गलत आरोपों के आधार पर इस मामले में फंसाया है। दावा तथ्य पर आधारित नहीं है। उनका कहना है कि सलमान का इस विवादित उत्पाद से कोई सीधा संबंध नहीं है। विज्ञापन में जो दिखाया गया, वो केवल चांदी की परत चढ़ी हुई इलायची थी। ये एक सामान्य मसाला/इलायची उत्पाद है, जिसे पान मसाला की श्रेणी में गिना ही नहीं जाता।