'मातृभूमि' की पटकथा पर सरकार का प्रेशर? सलमान खान ने कर दिया साफ, बताई सच्चाई

साल 2020 की गलवान घाटी की झड़प से प्रेरणा लेकर बनी 'मातृभूमि' अब सैनिकों की जिंदगी और उन मुश्किल समय में उनके परिवारों के संघर्ष की कहानी पर केंद्रित है।

फिल्म बताती है कि जब युद्ध छिड़ जाता है, तो घर-परिवार पर क्या बीतती है। अपूर्वा लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह और मुकेश ऋषि जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।

यह फिल्म भारत और चीन, दोनों ही तरफ के अनुभवों और भावनाओं को ईमानदारी से पर्दे पर दिखाती है। फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।