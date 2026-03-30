सलमान खान का बड़ा धमाका, दिल राजू और वामशी पेडिपल्ली के साथ अगली फिल्म का ऐलान

सलमान खान ने अपनी अगली बड़ी फिल्म को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर आधिकारिक तौर पर मोहर लगा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार ट्वीट करते हुए मशहूर निर्माता दिल राजू और निर्देशक वामशी पेडिपल्ली के साथ अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। साथ ही सलमान ने ये भी बताया कि वो इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू करने जा रहे हैं। आइए जानें अपने पोस्ट में अभिनेता ने क्या लिखा।

ऐलान इस अप्रैल से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे सलमान सलमान ने एक्स पर लिखा, 'दिल, दिमाग और जिगर से... इस अप्रैल से निर्देशक वामशी और निर्माता दिल राजू के साथ।' इस ट्वीट के जरिए सलमान ने साफ कर दिया है कि फिल्म पर काम इसी साल अप्रैल के महीने से शुरू हो जाएगा। फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं, जो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों (जैसे 'महर्षि' और 'वारिसु') के लिए जाने जाते हैं। उधर दिल राजू भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और मशहूर निर्माताओं में से एक हैं।

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बाॅलीवुड डेब्यू वामशी पेडिपल्ली की बॉलीवुड में एंट्री पिछली बार थलापति विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वारिसु' देने वाले दिग्गज निर्देशक वामशी पेडिपल्ली अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वो अपनी पहली हिंदी फिल्म में सलमान खान को निर्देशित करेंगे। इसी के साथ वामशी, सलमान को निर्देशित करने वाले पहले तेलुगू निर्देशक बन जाएंगे। इस फिल्म का निर्माण निर्माता दिल राजू के बैनर श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स के तहत किया जाएगा।

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अवतार सलमान का अब तक का सबसे अनोखा अवतार खबर है कि निर्देशक वामशी पेडिपल्ली इस फिल्म में सलमान को एक बिल्कुल नए अवतार और अनोखे लुक में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और इसके भव्य स्तर ने सलमान को पहली ही बार में रोमांचित कर दिया। फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त और अलग है कि उन्होंने इसे सुनते ही तुरंत अपनी रजामंदी दे दी।