सलमान खान की 'मातृभूमि' पर फंसा नया पेंच, पहले बदला नाम और अब मंजूरी का इंतजार

अपूर्वा लाखिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म पहले 'बैटल ऑफ गलवान' नाम से घोषित हुई थी।

इसकी कहानी साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है।

पिछले कुछ महीनों में फिल्म में कई बदलाव किए गए हैं। इसका नाम बदलने के साथ-साथ चीन को दिखाने के तरीके और कहानी पेश करने के अंदाज में भी बदलाव किया गया है।