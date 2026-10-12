सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को दोबारा शूट करने का दावा, ध्रुव राठी ने बताई वजह
यूट्यूबर ध्रुव राठी का कहना है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में कुछ बदलाव किए गए हैं। उनके मुताबिक, सरकार ने फिल्म में चीन को जिस तरह दिखाया गया था, उस पर चिंता जताई थी, जिसके बाद ये बदलाव हुए।
यह फिल्म, जिसे पहले 'बैटल ऑफ गलवान' नाम दिया गया था, इसमें दोबारा शूटिंग की गई है।
खबरों के अनुसार, 2020 में भारत-चीन सीमा पर हुए टकराव को लेकर फिल्म के तेवर को नरम करने के लिए यह सब किया गया है।
ध्रुव के इन बयानों के बाद से फैंस और दर्शकों के बीच ऑनलाइन काफी बहस छिड़ गई है।
ध्रुव ने सरकार पर लगाया ये आरोप
ध्रुव का कहना है कि चीन के साथ राजनयिक रिश्ते खराब न हों, इसे रोकने के लिए अधिकारियों ने दखल दिया। इसी वजह से फिल्म में दोबारा शूटिंग हुई और उसका नाम भी बदला गया।
इस बीच, एक और खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उन्हें उनके गुरुग्राम स्थित घर से हिरासत में ले लिया था, जिसे ध्रुव ने 'अपहरण' बताया।
उनकी हिरासत और 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर उनके दावों, दोनों ने मिलकर रचनात्मक आजादी और फिल्मों में सरकारी दखलअंदाजी पर नई बहस छेड़ दी है।