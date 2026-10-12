सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को दोबारा शूट करने का दावा, ध्रुव राठी ने बताई वजह

यूट्यूबर ध्रुव राठी का कहना है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में कुछ बदलाव किए गए हैं। उनके मुताबिक, सरकार ने फिल्म में चीन को जिस तरह दिखाया गया था, उस पर चिंता जताई थी, जिसके बाद ये बदलाव हुए।

यह फिल्म, जिसे पहले 'बैटल ऑफ गलवान' नाम दिया गया था, इसमें दोबारा शूटिंग की गई है।

खबरों के अनुसार, 2020 में भारत-चीन सीमा पर हुए टकराव को लेकर फिल्म के तेवर को नरम करने के लिए यह सब किया गया है।

ध्रुव के इन बयानों के बाद से फैंस और दर्शकों के बीच ऑनलाइन काफी बहस छिड़ गई है।