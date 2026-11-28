सलमान खान की 'मातृभूमि' को मिला U/A 16+ सर्टिफिकेट

सलमान खान की 'मातृभूमि' बिना कट के पास, CBFC अध्यक्ष ने खुद किए सर्टिफिकेट पर साइन

लेखन नेहा शर्मा 03:11 pm Nov 28, 202603:11 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। शुरुआत में 'बैटल ऑफ गलवान' नाम से घोषित इस फिल्म का नाम इसी साल बदलकर 'मातृभूमि' किया गया था। 2020 के भारत-चीन संघर्ष पर आधारित यह फिल्म चीन से जुड़े संदर्भों और सुधरते कूटनीतिक संबंधों के चलते अड़चनों में घिरी थी। पिछले महीने सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 18 नवंबर को इसे CBFC से सर्टिफिकेट मिला, जिसके सर्टिफिकेशन से जुड़ी कई अहम बातें अब सामने आई हैं।