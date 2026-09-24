सलमान खान की 'मॉन्स्टर' पर बरसे 100 करोड़, इस दिग्गज कंपनी ने खेला बड़ा दांव
क्या है खबर?
सलमान खान की फिल्मों की दीवानगी रिलीज से पहले ही फैंस के सिर चढ़कर बोलती है। वामशी पेडिपल्ली के निर्देशन में बन रही उनकी अगली फिल्म 'मॉन्स्टर' को लेकर भी फिल्म बाजार में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। ईद 2027 पर रिलीज के लिए तय इस फिल्म को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, निर्माता दिल राजू ने फिल्म के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली है।
रिपोर्ट
PVR INOX ने 100 करोड़ में ली बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड हंगामा को सूत्र ने बताया, "PVR INOX ने 100 करोड़ रुपये में 'मॉन्स्टर' के भारत में ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए हैं। आज के समय में जब वितरक बड़ा पैसा लगाने से डर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी डील है। जो 'रिफंडेबल एडवांस' मॉडल पर हुई है (यानी नुकसान होने पर पैसे वापस मिल सकते हैं)। इसके बावजूद देश की बड़ी थिएटर कंपनी PVR INOX को पूरा भरोसा है कि 'मॉन्स्टर' जबरदस्त कमाई कर तगड़ा मुनाफा कमाएगी।
अंदाज
'मॉन्स्टर' में दिखेगा सलमान का बिल्कुल नया अंदाज
सूत्रों ने पुष्टि की है कि 'मॉन्स्टर' के विजुअल्स बेहद शानदार और भव्य हैं। इस फिल्म में दर्शकों को सलमान का एक बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिलेगा। फिल्म में सलमान के कई अलग-अलग लुक हैं और PVR INOX को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म दर्शकों को भारी संख्या में सिनेमाघरों तक खींच लाएगी।
ये काफी बड़ी डील है। वितरक ईद, 2027 के वीकेंड पर इसे पूरे देश में बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी में हैं।"
स्टारकास्ट
'मॉन्स्टर' में नजर आएंगे ये कलाकार
बता दें कि 'मॉन्स्टर' सलमान और साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा की एक साथ पहली फिल्म है, जबकि अरविंद स्वामी भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।
इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग जारी है और निर्माता अक्टूबर में विदेशी शेड्यूल की तैयारी कर रहे हैं।
इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, राहुल देव, अभिमन्यु सिंह और रोनित रॉय भी दमदार किरदारों में नजर आएंगे।