सलमान खान की 'मॉन्स्टर' ने रिलीज से पहले की मोटी कमाई

सलमान खान की 'मॉन्स्टर' पर बरसे 100 करोड़, इस दिग्गज कंपनी ने खेला बड़ा दांव

लेखन नेहा शर्मा 05:33 pm Sep 24, 202605:33 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्मों की दीवानगी रिलीज से पहले ही फैंस के सिर चढ़कर बोलती है। वामशी पेडिपल्ली के निर्देशन में बन रही उनकी अगली फिल्म 'मॉन्स्टर' को लेकर भी फिल्म बाजार में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। ईद 2027 पर रिलीज के लिए तय इस फिल्म को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, निर्माता दिल राजू ने फिल्म के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली है।