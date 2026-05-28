'मातृभूमि' के गाने 'मैं हूं' का नया वीडियो आया सामने, सलमान खान-चित्रांगदा सिंह की जोड़ी ने किया कमाल

'मातृभूमि' की टली रिलीज

'मैं हूं' गाने को श्रेया घोषाल और अयान लल्ल ने गाया था। उसमें एक फौजी के परिवार की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें खुशियां भी थीं और बलिदान भी। यह नया वीडियो उन भावनाओं को और भी गहरा कर देता है।

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित 'मातृभूमि' फिल्म 2020 के गलवान घाटी संघर्ष से प्रेरित है। पहले इसे 17 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन अब इसकी तारीख टल गई है और नई तारीख का अभी इंतजार है।