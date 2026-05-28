'मातृभूमि' के गाने 'मैं हूं' का नया वीडियो आया सामने, सलमान खान-चित्रांगदा सिंह की जोड़ी ने किया कमाल
सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' से 'मैं हूं' गाने का एक नया ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उनके साथ चित्रांगदा सिंह दिखाई दे रही हैं।
यह गाना प्यार और जुदाई के एहसास को दिखाता है। पहले जो इस गाने का रंगीन वीडियो आया था, उसके मुकाबले यह नया वीडियो काफी सादा और भावनाओं से भरा है।
'मातृभूमि' की टली रिलीज
'मैं हूं' गाने को श्रेया घोषाल और अयान लल्ल ने गाया था। उसमें एक फौजी के परिवार की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें खुशियां भी थीं और बलिदान भी। यह नया वीडियो उन भावनाओं को और भी गहरा कर देता है।
अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित 'मातृभूमि' फिल्म 2020 के गलवान घाटी संघर्ष से प्रेरित है। पहले इसे 17 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन अब इसकी तारीख टल गई है और नई तारीख का अभी इंतजार है।