'खलनायक रिटर्न्स' में पुलिस वाले बनेंगे सलमान खान

'खलनायक रिटर्न्स' में संजय दत्त के साथ सलमान खान? दोनों मिलकर मचाएंगे तहलका

लेखन ज्योति सिंह 10:53 am Oct 30, 202610:53 am

क्या है खबर?

इस साल संजय दत्त ने अपनी फिल्म 'खलनायक रिटर्न्स' का ऐलान करके फैंस को उत्साहित कर दिया था। यह फिल्मकार सुभा घई द्वारा निर्देशित 1993 की हिट फिल्म 'खलनायक' का सीक्वल होगी, जिसमें एंटी-हीरो बल्लू (संजय) की जर्नी दिखाई देगी। प्रोमो में इसकी एक झलक देखने को मिली थी। फैंस बेसब्री से इस परियोजना से जुड़ी अन्य कास्ट और रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, खबर है कि फिल्म में सलमान खान का प्रवेश हो गया है।