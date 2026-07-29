'अलायंस' में शामिल हाेंगे सलमान खान, छोटे भाई साेहेल के लिए उठाएंगे ये कदम?

पिंकविला से बातचीत में एक सूत्र ने बताया कि सलमान अपने भाई सोहेल का प्रचार करने के लिए 'अलायंस' में विशेष उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये सिर्फ एक घंटे के लिए हो सकती है।

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि अभिनेता रियलिटी शो में एक घंटा बिताएंगे और भावनात्मक सप्ताह के बाद सोहेल को बहुत जरूरी प्रोत्साहन देंगे। उनकी ये यात्रा उनके भाई के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगी क्योंकि प्रतियोगिता एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है।"