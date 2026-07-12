'एलायंस' में छलका सोहेल खान का दर्द, बोले- अपनी गलतियों से तोड़ा सीमा सचेदव से 24 साल पुराना रिश्ता मनोरंजन Jul 12, 2026

बॉलीवुड अभिनेता और फिल्ममेकर सोहेल खान ने रियलिटी शो 'एलायंस' में सीमा सजदेह के साथ अपनी 24 साल पुरानी शादी टूटने पर खुलकर बात की। उन्होंने ईमानदारी से कबूल किया कि अपनी ही गलतियों की वजह से उन्होंने उस रिश्ते को खो दिया, जिससे वो कभी बेहद प्यार करते थे। इसके साथ ही सोहेल ने इस शो का शुक्रिया अदा किया कि इसकी बदौलत वे दोनों एक बार फिर से एक-दूसरे के करीब आ पाए। शो के दौरान सोहेल ने सीमा को अपना सच्चा साथी बताया, जिसने उनकी इस मुलाकात को और भी ज्यादा खास और भावुक बना दिया।