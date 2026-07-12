'एलायंस' में छलका सोहेल खान का दर्द, बोले- अपनी गलतियों से तोड़ा सीमा सचेदव से 24 साल पुराना रिश्ता
बॉलीवुड अभिनेता और फिल्ममेकर सोहेल खान ने रियलिटी शो 'एलायंस' में सीमा सजदेह के साथ अपनी 24 साल पुरानी शादी टूटने पर खुलकर बात की। उन्होंने ईमानदारी से कबूल किया कि अपनी ही गलतियों की वजह से उन्होंने उस रिश्ते को खो दिया, जिससे वो कभी बेहद प्यार करते थे। इसके साथ ही सोहेल ने इस शो का शुक्रिया अदा किया कि इसकी बदौलत वे दोनों एक बार फिर से एक-दूसरे के करीब आ पाए। शो के दौरान सोहेल ने सीमा को अपना सच्चा साथी बताया, जिसने उनकी इस मुलाकात को और भी ज्यादा खास और भावुक बना दिया।
बच्चों की खातिर आज भी एक हैं सोहेल और सीमा
साल 2022 में तलाक होने के बाद भी सोहेल खान और सीमा सजदेह ने अपने बेटों निर्वान और योहन की खातिर एक-दूसरे की इज्जत करना नहीं छोड़ा। शो में दोनों के बीच की बातचीत और अच्छे बर्ताव से साफ पता चलता है कि वे आज भी अपने बच्चों और परिवार से कितना प्यार करते हैं। उनका ये रिश्ता सिखाता है कि अलग होने के बाद भी आपस का सम्मान और जुड़ाव खत्म नहीं होता।