गोविंद नामदेव ने छोड़ी 'काला हिरण', बोले- मैं सलमान खान के खिलाफ कभी नहीं जा सकता

दो टूक

"मैं बिश्नोई गैंग जैसी अपराधी सोच को आदर्श नहीं मान सकता"

गोविंद बोले, "मुझसे कहा गया कि आप ये कर दीजिए, दोबारा अदालत का सेट लगाने में बहुत पैसा खर्च होगा। मैंने भरोसा करके काम कर दिया। लगा मदद हो जाएगी, लेकिन अब टीजर देख लग रहा है कि उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। महसूस हो रहा है कि मेरे भरोसे के साथ खेल हुआ है। मेरे साथ गलत हुआ है। मैं किसी अपराधी सोच के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ना ही बिश्नोई गैंग को आदर्श मान सकता।"