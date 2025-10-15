LOADING...
सलमान खान ने रैंप पर बिखेरा जलवा, शाही अंदाज पर फिदा हुईं सुष्मिता सेन; वीडियो वायरल
लेखन नेहा शर्मा
Oct 15, 2025
12:17 pm
सलमान खान अपने प्रशंसकों को सरप्राइज देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में वो रैंप वॉक करते दिखे। उनकी तस्वीरें और वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गए। प्रशंसक सलमान के शाही अंदाज के दीवाने हो गए हैं और उन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान को देख सुष्मिता सेन खड़ी होकर तालियां बजाने लगती हैं और फिर सलमान उन्हें मंच पर बुलाते हैं।

सलमान ने सुष्मिता की ओर बढ़ाया हाथ

काले रंग की शेरवानी पहने सलमान जब रैंप पर उतरे तो दर्शकों की निगाहें उन्हीं पर ठहर गईं। इस दौरान अभिनेता की दोस्त और उनकी को-स्टार रहीं सुष्मिता भी उन्हें देख खुद को रोक नहीं पाईं और अपनी सीट पर खडे़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगीं। उन्हें उत्साहित देख सलमान उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं और उन्हें मंच पर बुलाते हैं। सलमान का हाथ थाम कर सुष्मिता मंच पर आती हैं और अभिनेता को गले लगाती हैं।

सलमान ने जीता अपने चाहनेवालों का दिल

सलमान और सुष्मिता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक यूजर ने लिखा, 'सलमान के इसी अंदाज के तो हम मुरीद हैं।' एक ने लिखा, 'सलमान महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं।' बता दें कि सलमान अपने करीबी दोस्त और मशहूर डिजाइनर विक्रम फडणवीस के भव्य फैशन शो में शोस्टॉपर बनकर गए थे, जहां उन्होंने अपने स्वैग से सबका ध्यान खींच लिया। ये खास मौका विक्रम के फैशन इंडस्ट्री में 35 साल पूरे होने के जश्न का था।

सलमान की दीवानी रहीं सुष्मिता

सुष्मिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक समय वो अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च करके सलमान के पोस्टर खरीदा करती थीं। सुष्मिता ने सलमान के साथ साल 1999 में फिल्म 'बीवी नंबर 1' में काम किया था। उन्होंने बताया था कि वो टीनेएज से ही सलमान पर फिदा थीं। 'मैंने प्यार किया' की रिलीज के बाद तो सलमान के लिए उनकी दीवानगी और बढ़ गई थी। उन्होंने कहा था, "मुझे इस आदमी से प्यार है।"

सलमान और सुष्मिता सेन का वीडियो वायरल

सलमान ने रैंप पर बिखेरा जलवा, सामने बैठी थीं जया बच्चन

मुंबई में आयोजित इस भव्य शो की थीम 'विंटेज इंडिया' थी, जिसमें पारंपरिक भारतीय कला और कारीगरी का जश्न मनाया गया। करीब 100 से ज्यादा मॉडलों ने रैंप वॉक की। दिलचस्प बात ये है कि इस कार्यक्रम में जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी शामिल थीं। जब सलमान रैंप पर अपना जलवा बिखेर रहे थे तो सामने दर्शकों में जया बैठी थीं। बिपाशा बसु ने भी सलमान के रैंप वॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है।

रैंप पर चले सलमान खान

सलमान खान की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

इस ग्लैमरस शाम में सलमान के आस-पास काफी सुरक्षाकर्मी थे, जो रैंप के पास खड़े रहकर चौकसी बरत रहे थे। ये नजारा फैशन शो में आम नहीं, लेकिन सलमान से जुड़े हालिया सुरक्षा खतरों को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा टीम की मौजूदगी को जायज माना गया। पिछले कुछ महीनों में सलमान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी और धमकी भरे संदेशों जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस पहले ही सतर्क है।