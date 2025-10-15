दिलजीत दोसांझ की एल्बम 'ऑरा' का गाना 'कुफर' रिलीज, मानुषी छिल्लर ने लूटी महफिल

ऑरा टूर

यूट्यूब पर रिलीज किया गया वीडियो

दिलजीत ने अपने नए गाने 'कुफर' का टीजर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, 'KUFAR आधिकारिक वीडियो अब यूट्यूब पर उपलब्ध है, AURA साल का सबसे सेक्सी एल्बम।' 'कुफर', गायक के यूट्यूब चैनल पर साझा किया गया है, जिसे कुछ ही देर में लाखों व्यूज मिल गए हैं। बता दें कि 'ऑरा' की रिलीज दिलजीत के 'ऑरा टूर 2025' से जुड़ी है, जो 7 दिसंबर को बैंकॉक में खत्म होगा।