दिलजीत दोसांझ की एल्बम 'ऑरा' का गाना 'कुफर' रिलीज, मानुषी छिल्लर ने लूटी महफिल
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने अपने चाहने वालों का इंतजार खत्म करवाते हुए बहुप्रतीक्षित एल्बम 'ऑरा' के गाने 'कुफर' का वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में गायक को पहली बार अभिनेत्री मानुषी छिल्लर के साथ रोमांस का तड़का लगाते हुए देखा जा सकता है। गाने में दिलजीत और मानुषी के डांस मूव्स को देखने के बाद प्रशंसकों का उत्साह बढ़ गया है। दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक है। दिलजीत एक बार फिर अपनी आवाज से घायल कर रहे हैं।
ऑरा टूर
यूट्यूब पर रिलीज किया गया वीडियो
दिलजीत ने अपने नए गाने 'कुफर' का टीजर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, 'KUFAR आधिकारिक वीडियो अब यूट्यूब पर उपलब्ध है, AURA साल का सबसे सेक्सी एल्बम।' 'कुफर', गायक के यूट्यूब चैनल पर साझा किया गया है, जिसे कुछ ही देर में लाखों व्यूज मिल गए हैं। बता दें कि 'ऑरा' की रिलीज दिलजीत के 'ऑरा टूर 2025' से जुड़ी है, जो 7 दिसंबर को बैंकॉक में खत्म होगा।
