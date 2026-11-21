सलमान ने कहा, "हम देश के जवानों और उनके परिवारों पर 'मातृभूमि' बना रहे हैं, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ VFX और AI की बात कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? क्या ये AI या VFX विशेषज्ञ हैं, जो कहते हैं कि यहां सलमान खुद जैसा नहीं लग रहा? आप जवानों की भावनाओं, उनके दर्द और सीमा पर उनके परिवारों के संघर्ष पर ध्यान मत दीजिए, बस AI और VFX ही चेक करते रहिए।"