सलमान खान की 'किक 2' में दिखेगा 'बिग बॉस 19' का ये प्रतियोगी?

लेखन ज्योति सिंह
Dec 08, 2025
04:57 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को 2026 में उनकी नई फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में देखा जाएगा। उनकी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जिनके सीक्वल का इंतजार प्रशंसक बेसब्री से कर रहे हैं। इसमें एक नाम 'किक 2' है। 'बिग बॉस 19' के फिनाले में सलमान ने सीक्वल पर बात की और कुछ ऐसा कह दिया जिससे कयासों के दौर चालू हो गए। सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे हैं कि 'किक 2' में 'बिग बॉस 19' का एक प्रतियोगी भी दिखेगा।

पलटवार

प्रणित पर पलटवार करते हुए सलमान ने दिया संकेत

'बिग बॉस 19' में प्रणित मोर को टास्क मिला, जिसमें उन्हें बताना था कि अपने किस भार (सामान) को वह घर में छोड़कर जाना चाहेंगे। प्रणित ने सलमान समेत कई सेलिब्रिटी पर जोक्स बनाए हैं। उन्हाेंने कहा कि अपने इस भार को वह घर में छोड़कर जाना चाहते हैं। प्रणित की बात सुनते ही सलमान ने मजाकिया अंदाज में पलटवार किया। भाईजान ने कहा, "वो सामान तो हम खाली करेंगे। वो आपका जिम्मा नहीं है, वो हम सबका जिम्मा है।"

कयास

सलमान के बयान से लगने लग रहे कयास

सलमान ने प्रणित से आगे कहा, "तो अभी किक 2 कर रहा हूं मैं और तुम्हारा नाम मैं वहां पर 100% सुझाने करने वाला हूं।" सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद सलमान ने, बातों ही बातों में प्रणित को 'किक 2' में शामिल कर लिया है। ﻿साजिद नाडियाडवाला की निर्देशित-निर्मित फिल्म 'किक' 2014 में रिलीज हुई थी। उम्मीद है कि 'बैटल ऑफ गलवान' के बाद सलमान, 'किक' के सीक्वल पर शूटिंग शुरू कर देंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

