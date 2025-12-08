सलमान खान ने 'किक 2' में जल्द आएंगे नजर

सलमान खान की 'किक 2' में दिखेगा 'बिग बॉस 19' का ये प्रतियोगी?

लेखन ज्योति सिंह 04:57 pm Dec 08, 202504:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को 2026 में उनकी नई फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में देखा जाएगा। उनकी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जिनके सीक्वल का इंतजार प्रशंसक बेसब्री से कर रहे हैं। इसमें एक नाम 'किक 2' है। 'बिग बॉस 19' के फिनाले में सलमान ने सीक्वल पर बात की और कुछ ऐसा कह दिया जिससे कयासों के दौर चालू हो गए। सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे हैं कि 'किक 2' में 'बिग बॉस 19' का एक प्रतियोगी भी दिखेगा।