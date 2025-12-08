'3 इडियट्स' 2 स्क्रिप्ट हुई तैयार; 16 साल बाद रैंचो, राजू और फरहान फिर जमाएंगे धाक

सीक्वल

रेंचो, राजू और फरहान की होगी वापसी

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र ने '3 इडियट्स' के सीक्वल पर अपडेट दिया है। इसमें रैंचो (आमिर), राजू (शरमन) और फरहान (माधवन) की जोड़ी और करीना कपूर भी दोबारा लौटेंगी। सूत्र ने कहा, "स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। शूटिंग 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होगी। टीम इसके लिए बेहद उत्साहित है। उन्हें लगता है कि पहली फिल्म का जादू लौट आया है और यह पहले भाग की तरह ही मजेदार, भावुक और सार्थक है।"