'3 इडियट्स' 2 स्क्रिप्ट हुई तैयार; 16 साल बाद रैंचो, राजू और फरहान फिर जमाएंगे धाक
क्या है खबर?
राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म '3 इडियट्स' को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था। यह फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी, जिसके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। खबर है कि आमिर खान, शरमन जोशी और आर माधवन की तिकड़ी वाली यह फिल्म, 16 साल बाद सीक्वल के साथ वापसी को तैयार है। निर्माताओं ने '3 इडियट्स' सीक्वल के लिए स्क्रिप्ट का काम पूरा कर लिया है।
सीक्वल
रेंचो, राजू और फरहान की होगी वापसी
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र ने '3 इडियट्स' के सीक्वल पर अपडेट दिया है। इसमें रैंचो (आमिर), राजू (शरमन) और फरहान (माधवन) की जोड़ी और करीना कपूर भी दोबारा लौटेंगी। सूत्र ने कहा, "स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। शूटिंग 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होगी। टीम इसके लिए बेहद उत्साहित है। उन्हें लगता है कि पहली फिल्म का जादू लौट आया है और यह पहले भाग की तरह ही मजेदार, भावुक और सार्थक है।"
कहानी
'3 इडियट्स' 2 की कहानी पर आया अपडेट
सूत्र ने आगे कहा, "कहानी आगे बढ़ेगी, जो क्लाइमेक्स सीन में किरदारों के अलग होने के लगभग 15 साल बाद शुरू होगी और एक नए रोमांच के लिए फिर से एक साथ आएगी।" सीक्वल में दर्शकों को रैंचो, राजू, फरहान और पिया की पुरानी यादें फिर दिखेंगी, लेकिन इस बार नई कॉमेडी के साथ जो उनके बचपन के सफर को दर्शाएगा। इसके अलावा, सीक्वल में राजकुमार के साथ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा भी जुड़ रहे हैं।