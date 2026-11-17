सलमान खान ने 'मातृभूमि' टीम पर लुटाए करोड़ों के तोहफे, हर घड़ी की कीमत 2-6 लाख
लेखन अंशिका शुक्ला
सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' की पूरी टीम के लिए पनवेल के फार्महाउस पर एक खास पार्टी रखी है।
फिल्म में हुई देरी के बावजूद सभी का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए, उन्होंने 10 नवंबर को ट्रेलर लॉन्च के बाद हर एक को स्विट्जरलैंड में बनी एक महंगी घड़ी तोहफे में दी।
सलमान तौहफे में देंगे 2-6 लाख रुपये की घड़ियां
सलमान का यह तोहफा फिल्म के बनने में आई रुकावटों के बावजूद टीम की लगन और मेहनत की सराहना करने के लिए था।
कपूर वॉच कंपनी से खरीदी गई इन घड़ियों की कीमत 2 से 6 लाख रुपये के बीच थी। यह उनके लिए टीम का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका था।
एक सूत्र ने बताया, "सलमान इस बात से बहुत खुश हैं कि देरी और कई मुश्किलों के बाद भी 'मातृभूमि' जैसी बन पाई है।"
अब जब फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, तो उनके इस सोच-समझकर दिए गए कदम से टीम का जोश काफी बढ़ गया।