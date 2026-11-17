सलमान का यह तोहफा फिल्म के बनने में आई रुकावटों के बावजूद टीम की लगन और मेहनत की सराहना करने के लिए था।

कपूर वॉच कंपनी से खरीदी गई इन घड़ियों की कीमत 2 से 6 लाख रुपये के बीच थी। यह उनके लिए टीम का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका था।

एक सूत्र ने बताया, "सलमान इस बात से बहुत खुश हैं कि देरी और कई मुश्किलों के बाद भी 'मातृभूमि' जैसी बन पाई है।"

अब जब फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, तो उनके इस सोच-समझकर दिए गए कदम से टीम का जोश काफी बढ़ गया।