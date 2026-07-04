'मातृभूमि': सलमान खान की टीम ने मीडिया को दी हिदायत- बिना पड़ताल के न चलाओ खबरें

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सेंसर बोर्ड के पेंच में फंसी सलमान खान की 'मातृभूमि'?

सलमान खान की 'मातृभूमि' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। निर्माताओं ने अब तक नई रिलीज तारीख की घोषणा नहीं की है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया कि फिल्म को CBFC से मंजूरी मिलने में दिक्कत आ रही है और इसके सर्टिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगी हुई है।