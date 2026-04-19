सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग शुरू की

सलमान खान ने दिल राजू की फिल्म के लिए कसी कमर, नयनतारा संग जमाएंगे रंग

लेखन ज्योति सिंह 02:43 pm Apr 19, 202602:43 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, खबर है कि उन्होंने दिल राजू और वामशी पेडिपल्ली की फिल्म को लेकर अपनी कमर कस ली है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर एक्शन ड्रामा फिल्म की शूटिंग मुंबई में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। निर्देशक पेडिपल्ली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुहूर्त की तस्वीर साझा की है और फैंस की इस शुरुआत की एक झलक दिखाई है।