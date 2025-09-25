पिता बनना चाहते हैं सलमान खान (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

सलमान खान बनना चाहते हैं पिता, बोले- जल्द ही बनकर रहूंगा

लेखन दीक्षा शर्मा 09:54 am Sep 25, 202509:54 am

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वह 59 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। उन्होंने अभी तक शादी तो नहीं की, लेकिन अब सलमान ने पिता बनने के इच्छा जाहिर की है। सलमान हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना' के पहले एपिसोड में बतौर मेहमान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह जल्द ही पिता बनना चाहते हैं।