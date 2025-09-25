सलमान खान बनना चाहते हैं पिता, बोले- जल्द ही बनकर रहूंगा
क्या है खबर?
अभिनेता सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वह 59 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। उन्होंने अभी तक शादी तो नहीं की, लेकिन अब सलमान ने पिता बनने के इच्छा जाहिर की है। सलमान हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना' के पहले एपिसोड में बतौर मेहमान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह जल्द ही पिता बनना चाहते हैं।
बयान
सलमान ने पुराने संबंधों पर की बात
सलमान ने अपने पिता बनने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा, "बच्चे एक दिन जरूर होंगे, जल्दी होंगे। मैं जल्द ही एक दिन बच्चे जरूर करूंगा। आगे क्या होता है वो देखते हैं।" इसके साथ सलमान ने अपने पूर्व संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "जब एक साथी दूसरे साथी से ज्यादा तरक्की करता है, तभी तकरार शुरू होती हैं। तभी असुरक्षा की भावनाएं मन में घर करने लगती हैं। दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा।"
रिश्ता
खुद को ठहराया जिम्मेदार
सलमान ने आगे कहा, "दोनों को एक-दूजे का बोझ कम करना होता है, ऐसा मेरे मानना है। यार नहीं जमा तो नहीं जमा। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है, तो मैं ही जिम्मेदार हूं बस।" बता दें कि टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना' में सलमान के साथ आमिर खान नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने रीना दत्ता से तलाक के दिनों को याद किया। इस एपिसोड को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।